Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ

Россиянка переводила деньги на нужды ВСУ.

Россичнку приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену в Крыму. Соответствующее заявление журналистам сделали представители регионального управления силовых структур на полуострове. В ФСБ уточнили, что женщина 1990 года рождения перевела денежные средства со своего банковского счёта в качестве пожертвования на закупку ударных беспилотных систем Вооруженным силам Украины для противодействия Вооруженным силам России.

Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 17 годам лишения свободы. сообщение от УФСБ по Крыму и Севастополю.

Известно, что Третий апелляционный суд общей юрисдикции на полуострове оставил приговор без изменений.

ФСБ обезвредила двух граждан Центральной Азии, готовивших теракт в Уфе.

Фото и видео: УФСБ по Крыму и Севастополю, Telegram / Крым 24 | Z | Все новости Крыма