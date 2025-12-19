ФСБ обезвредила двух граждан Центральной Азии, готовивших теракт в Уфе

Одного из злоумышленников пришлось нейтрализовать, второй был задержан.

Российские силовые структуры предотвратили теракт в Уфе, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что подозреваемые попали в поле зрения оперативников во время сбора информации о объекте для предполагаемой террористической атаки. Мужчины занимались разведкой местности. Они купили огнестрельное автоматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), а также приступили к сборке опасного устройства.

В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе. ЦОС ФСБ РФ

В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ, а также части 2 статьи 205.5 УК РФ. Речь идет о покушении на совершение теракта и об участии в деятельности запрещенной террористической организации. Вовремя попытки задержания главарь криминальной ячейки оказал вооруженное сопротивление российским силовикам. В результате его нейтрализовали ответным огнем. Никто из сотрудников безопасности и правопорядка, а также гражданского населения не пострадал в ходе операции. Второй участник группы задержан.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России