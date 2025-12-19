ФСБ ликвидировала россиянина, причастного к подготовке теракта в Ставрополе

Силовикам пришлось открывать огонь на поражение.

Российские силовые структуры ликвидировали при задержании россиянина из Ставрополья, готовившего теракты в отношении местных военнослужащих. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей (ЦОС) при ФСБ России. Подозреваемым по уголовному делу стал местный житель из Кисловодска 1982 года рождения. В его отношении ведется расследование по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 и части 4 статьи 222.1. Речь идет о покушении на совершение теракта, незаконном изготовлении взрывчатых веществ. При попытке задержания мужчина оказал сопротивление, после чего был нейтрализован ответным огнем. Никто из оперативников или гражданского населения не пострадал. На месте инцидента найден истолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством (СВУ), изготовленным из компонентов западного производства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств подготовки террористического акта в отношении военнослужащих Министерства обороны РФ, предотвращенного в декабре 2025 года. сообщение от ЦОС ФСБ РФ

В надзорном ведомстве полагают, что фигурант расследования по заданию украинских спецслужб заложил в тайник взрывное устройство. С его помощью задержанная силовиками злоумышленница пыталась заминировать автомобиль, припаркованный на стоянке около воинской части. Уничтоженный боевик ранее занимался сбытом наркотических веществ на территории Ставропольского края.

Фото и в идео: ЦОС ФСБ России