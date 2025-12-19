ФСБ показала видео обыска у осужденного за шпионаж инженера предприятия ОПК

Суд приговорил Взводнова к 13 годам лишения свободы.

Российские силовые структуры продемонстрировали видеозапись с обысками у инженера-конструктора с предприятия оборонно-промышленного комплекса Михаила Взводнова. Соответствующие данные через социальные сети опубликовали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что оперативные меры связаны с мужчиной, осужденном за шпионаж в пользу Швеции. На кадрах оперативной съемки видны найденные при обыске SIM-карты, флеш-накопитель, а также ри тысячи евро наличными в конверте.

Ранее спецслужба установила, что злоумышленник, имеющий вид на жительство в Финляндии, выполнял задания Службы разведки и безопасности Швеции (MUST) по сбору сведений военно-технического характера. Силовики отмечают, что сотрудники MUST, действовали, в том числе, в национальных интересах Украины. Западные спецслужбы стремились получить данные, содержащие государственную тайну об оружии и технике, которую Москва применяет против ВСУ в зоне специальной военной операции. По указанию иностранных кураторов наш соотечественник посещал Россию, где в условиях строгой конспирации собирал сведения. Информацию мужчина хранил в загородном доме для дальнейшей передачи представителям иностранной разведки.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России