Пенсионеру из Ленобласти вернут 427 тыс. украденных рублей

Иск о взыскании средств с мошеннического счета был удовлетворен.

Выборгская городская прокуратура направила в суд Ростовской области о взыскании банковских средств со счета мошенника, который обманул пожилого жителя Ленобласти на 427 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения надзорного ведомства.

Правоохранители установили личность владельца банковского счета, на который были переведены средства пенсионера. Им оказался житель Волгодонского района Ростовской области.

В местный суд был направлен иск о взыскании средств с мошеннического счета. Судьи удовлетворили прошения ленинградской прокуратуры в полном объеме. Дальнейшее исполнение судебного акта находится на контроле отделения надзорного ведомства по Выборгскому району Ленобласти.

Ранее стало известно, что петербуржец предстанет перед судом за смертельный наезд на жителя Гатчины.

Фото: Piter.TV