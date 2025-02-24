Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

Подозреваемый назвал причину трагедии, которая произошла в "Ласточкином гнезде" вблизи Ялты.

Задержанный на территории полуострова Крым мужчина, который скинул кошку на скалы, , объяснил свой поступок российским правоохранительным органами тем, что животное просто вырывалась из рук. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк написала в социальных сетях о том, что местная полиция задержала злоумышленника, который допустил падение кошки с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо" около города Ялта.

Он начал сопротивляться, вырываться, ему видимо не понравилось, что я его на руки взял. речь подозреваемого

Фигурант расследования признал, что именно он сбросил животное с обрыва.

Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости