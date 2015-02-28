Отдыхающие на "ледяных шезлонгах" ларги попали на видео в Приморье

Эксперты из "Земли леопарда" рассказали о пике сезона рождений нерп.

Инспектор Дальневосточного морского заповедника на территории Приморского края Сергея Бочкарева во время обхода территории снял на видео ларг, отдыхающих от родительства на плавающих льдинах. Соответствующей информацией с подписчиками поделилась дирекция заповедников "Земля леопарда". Специалист отметили, что ролик был сделан с безопасного расстояния, поэтому человек не потревожил тюленей.

Особям, не участвующим в процессе рождения, места на берегах не хватает (все уже давно занято и забронировано беременяшками, а соседствовать с кем-то в этот период они не особо хотят), поэтому отдыхать приходится на плавающих льдинах. сообщение заповедника

Известно, что ежегодно в зимний период острова архипелага Римского-Корсакова в заповеднике становятся "родильным домом" для пятнистых нерп. Пик сезона рождений ларг приходится на вторую половину февраля. Именно тогда на свет появляется основная масса детенышей. Речь идет о показателе, превышающем 70 процентов. По предварительным оценкам от экспертов, завершится родильный сезон в начале апреля.

За 10 лет Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге спас более 150 ластоногих.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости