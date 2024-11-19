За 10 лет Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге спас более 150 ластоногих

Организация вместе с "Водоканалом" проводит работу по спасению, изучению, реабилитации и адаптации морских жителей Балтики и Ладожского озера.

Всемирный день защиты морских млекопитающих отмечается 19 февраля. По случаю были подведены итоги деятельности петербургского Фонда друзей балтийской нерпы.

Организация вместе с "Водоканалом" проводит работу по спасению, изучению, реабилитации и адаптации морских жителей Балтики и Ладожского озера.

За 10 лет центр, разместившийся в Репино, спас и вернул в дикую природу свыше 150 нерп и тюленей. В настоящее время фонд готовится к сезону реабилитации, который стартует весной. Из-за аномально теплой зимы и сокращения ледового покрова специалисты создают искусственные укрытия для самок кольчатой нерпы. Конструкции помогают животным адаптироваться к новым условиям.

В 2024 году в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин отметил важность открытия центров реабилитации редких животных, живущих в дикой природе. В Петербурге эта работа ведется давно и на системной основе. Наш проект доказал свою эффективность. Уникальный опыт петербургского Фонда друзей балтийской нерпы лег в основу создания реабилитационных центров для морских млекопитающих в России. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в районе петербургской дамбы замечен ластоногий.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы