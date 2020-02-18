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В районе петербургской дамбы замечен ластоногий

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Сотрудники сооружения уже связались с Фондом друзей балтийской нерпы.

У КЗС Петербурга заметили необычного гостя – нерпу или тюленя. Об этом сообщили в дамбе города 17 февраля. 

Мы, конечно, не морские биологи, но одно ясно – пушистому пловцу у нас понравилось! В этом году льда в Финском заливе немного, и, похоже, ластоногие решили исследовать новые территории. 

Пресс-служба КЗС Петербурга 

Отмечается, что сотрудники сооружения уже связались с Фондом друзей балтийской нерпы. При встрече с ластоногим не стоит его трогать – позвоните сразу специалистам по номеру: 699-23-99. 

Ранее стало известно, по какой причине нерпы все чаще плывут в Петербург. 

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга 

Теги: кзс петербурга, нерпа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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