В районе петербургской дамбы замечен ластоногий

Сотрудники сооружения уже связались с Фондом друзей балтийской нерпы.

У КЗС Петербурга заметили необычного гостя – нерпу или тюленя. Об этом сообщили в дамбе города 17 февраля.

Мы, конечно, не морские биологи, но одно ясно – пушистому пловцу у нас понравилось! В этом году льда в Финском заливе немного, и, похоже, ластоногие решили исследовать новые территории. Пресс-служба КЗС Петербурга

Отмечается, что сотрудники сооружения уже связались с Фондом друзей балтийской нерпы. При встрече с ластоногим не стоит его трогать – позвоните сразу специалистам по номеру: 699-23-99.

Ранее стало известно, по какой причине нерпы все чаще плывут в Петербург.

Видео: пресс-служба КЗС Петербурга