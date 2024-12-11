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Стало известно, по какой причине нерпы все чаще плывут в Петербург
Сегодня, 14:52
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Стало известно, по какой причине нерпы все чаще плывут в Петербург

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В город приплывают взрослые особи, которых не надо спасать.

Аномально теплой зимой 2025 года нерпы все чаще появляются в Петербурге. Недавно их заметили на Песочной набережной, Елагином острове и около завода "Пелла", пишет телеканал "Санкт-Петербург" 3 февраля. 

По словам специалистов Фонда друзей балтийской нерпы, в город приплывают взрослые особи, которых не надо спасать. Они хорошо себя чувствуют в реках и каналах. 

Финский залив и Ладожское озеро не замерзли, поэтому ластоногие наведываются в Петербург в поисках льда, подходящего для отдыха. 

Мы очень благодарны всем людям, которые нам звонят. Взрослым животным помощь не требуется, в основном, мы оказываем помощь детенышам, которые преждевременно отрываются от самок в период, когда происходит размножение животных, именно из-за того, что отсутствует лед, на котором самки могут полностью их выкормить. 

Елена Андриевская, основатель Фонда друзей балтийской нерпы

Для будущих мам-нерп начали возводить искусственные укрытия. 

Фото: Telegram / Nerpa SPb 

Теги: нерпы, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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