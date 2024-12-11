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На Финском заливе и Ладожском озере установили домики для размножения нерп
Сегодня, 16:28
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На Финском заливе и Ладожском озере установили домики для размножения нерп

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Чтобы скрыть конструкции, использовали материалы, которые не имеют характерного запаха и цвета.

В этом году на Финском заливе и Ладожском озере почти не осталось льда, подходящего для воспроизводства потомства у нерп. Фонд друзей балтийской нерпы принял решение отказаться от традиционной практики установки снежных укрытий — вместо них появились убежища из поликарбоната.

Чтобы скрыть конструкции, использовали материалы, которые не имеют характерного запаха и цвета,.

Домики планируют размещать в местах, где нерпы размножаются и кормят своих детёнышей, указали в сообществе "Спасение тюленей" в социальной сети ВКонтакте.

Ранее мы сообщили о том, что самец утки-мандаринки затесался среди крякв в Лужском районе.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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