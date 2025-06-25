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Задержан подозреваемый в применении "перцовки" в автобусе на Тверской

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К медикам обратился юноша 2008 года рождения с травмой глаз.

Полиция Колпинского района задержала подозреваемого в применении перцового баллончика в ходе конфликта в автобусе. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 17 июня на маршруте №324 во время следования по Тверской улице поссорились подростки. В тот же день к медикам обратился юноша 2008 года рождения с травмой глаз. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По подозрению 24 июня на Вознесенском шоссе поймали молодого человека 2000 года рождения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Металлострое мужчина ударил пенсионера из-за замечания. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпино, перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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