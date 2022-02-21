В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе произошла смертельная драка между пациентами

Врачи предполагают, что в двухместной палате между пациентами произошел конфликт, переросший в драку.

11 ноября в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Фрунзенского района Петербурга стало известно о драке двух пациентов, в результате которой один из них скончался. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу 12 ноября.

Прибывшие на место сотрудники полиции в отделе нейрохирургии обнаружили тело 60-летнего мужчины с переломом грудной клетки. Врачи предполагают, что в двухместной палате между пациентами произошел конфликт, переросший в драку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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