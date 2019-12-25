В Павловске следователи нашли немецкий капонир

В ходе тщательных поисков в траншее, расположенной рядом с ним, нашли трехлинейную винтовку.

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу в ходе поисковых мероприятий обнаружили капонир. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 21 июля.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийств немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан в Павловске.

При изучении в 2022 году Центрального архива города на Неве нашли немецкие документы о расстреле в феврале 1942 года не менее 16 мирных жителей в Пушкинском районе. Установлено, что подобных фактов было много, имеются разные места захоронения убитых. При этом точного расположения захоронений не указано ни в немецких, ни в советских документах.

В Павловском парке 18 июля провели раскопки, в ходе которых обнаружен капонир – оборонительное сооружение для ведения огня. Также во время тщательных поисков в траншее, расположенной рядом с ним, нашли трехлинейную винтовку. Назначена баллистическая судебная экспертиза.

Следствию предстоит масштабная работа по сбору и анализу материалов, которые позволят доказать целенаправленное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан и пленных красноармейцев, расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу