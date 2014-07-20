Со дна Ладожского озера подняли грузовик ЗИС-5

Автомобиль отреставрируют в музее "Битва за Ленинград" имени З. Г. Колобанова.

Грузовой автомобиль ЗИС-5, который работал в годы блокады Ленинграда на Дороге Жизни, подняли со дна Ладожского озера в Кировском районе Ленобласти 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

Отмечается, что автомобиль отреставрируют в музее "Битва за Ленинград" имени З. Г. Колобанова во Всеволожске.

Автомобиль ЗИС-5, который трудился на Дороге Жизни, был поднят и доставлен на берег. Все происходило в тяжелых метеоусловиях: была большая качка, ветер и дождь. И это во многом усложнило процесс. Владимир Казаков, исполнительный директор Регионального отделения РВИО в Ленобласти

Деревянные части грузовика не уцелели, однако сохранились рама, оси, двигатель, покрышки колес и металлические лыжи, применявшиеся на передних колесах при движении по снегу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Павловском парке найдены останки четырех красноармейцев.

Фото: пресс-служба РВИО