В Павловском парке найдены останки четырех красноармейцев

Раскопки ведутся в рамках расследования уголовного дела по факту убийств немецкими захватчиками мирных граждан в Павловске.

В Павловском парке следователи 13 июня обнаружили останки четырех красноармейцев, солдатский медальон и оружие. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на ГСУ СК РФ по Петербургу.

Отмечается, что раскопки ведутся в рамках расследования уголовного дела по факту убийств немецкими захватчиками мирных граждан в Павловске. Два года назад были найдены немецкие документы о расстреле в 1942 году в Пушкинском районе не менее 16 человек.

По обнаруженным останкам красноармейцев назначены судебно-медицинские экспертизы для того, чтобы определить точную причину их смерти.

Следствию предстоит масштабная работа по сбору и анализу материалов, которые позволят доказать целенаправленное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками мирных граждан и пленных красноармейцев, расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом обнаружили останки воина, погибшего в начале ВОВ.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу