Около "Лахты" мигранты устроили схватку

У "Лахта Центра" накануне, 4 декабря, произошла массовая драка. Участниками конфликта стали мигранты.
Видео случившегося опубликовали в tg-канале "ДТП и ЧП. СПб". Рукопашная случилась около 19 часов вечера. В полицию обратился очевидец. Мужчина рассказал, что дерутся более десяти человек.
По словам комментаторов, к "Лахте" приехали полицейские и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших и о причине конфликта уточняется. Проводится проверка.
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Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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