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Около "Лахты" мигранты устроили схватку

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Дебоширов разогнали сотрудники полиции.

У "Лахта Центра" накануне, 4 декабря, произошла массовая драка. Участниками конфликта стали мигранты.

Видео случившегося опубликовали в tg-канале "ДТП и ЧП. СПб". Рукопашная случилась около 19 часов вечера. В полицию обратился очевидец. Мужчина рассказал, что дерутся более десяти человек.

По словам  комментаторов, к "Лахте" приехали полицейские и кареты скорой помощи. Информация о пострадавших и о причине конфликта уточняется. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: подозреваемого в изнасилованиях изобличили в создании детского порно.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: лахта, массовая драка, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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