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Укрывавшего Трепову* Касинцева экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии
Сегодня, 16:11
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Укрывавшего Трепову* Касинцева экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии

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Без подсудимого дело невозможно продолжить, поэтому суд будет запрашивать данные о его самочувствии.

Фигуранта дела о теракте в кафе на Университетской набережной Дмитрия Касинцева доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на адвоката мужчины.

Подробности о диагнозе Касинцева не разглашаются. Из-за его неявки заседание в понедельник, 27 ноября, было отложено. Без подсудимого дело невозможно продолжить, поэтому суд будет запрашивать данные о его самочувствии.

Напомним, что основным фигурантом дела является Дарья Трепова*, которой вменяют совершение теракта, а также незаконный обррот взрывчатых веществ и использование поддельных документов. Касинцев проходит в качестве обвиняемого по делу о заранее не обещанном укрывательстве Треповой* в его квартире.   

Ранее мы сообщили о том, что Трепову* отправили в СИЗО ещё на полгода.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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