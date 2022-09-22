Укрывавшего Трепову* Касинцева экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии

Без подсудимого дело невозможно продолжить, поэтому суд будет запрашивать данные о его самочувствии.

Фигуранта дела о теракте в кафе на Университетской набережной Дмитрия Касинцева доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на адвоката мужчины.

Подробности о диагнозе Касинцева не разглашаются. Из-за его неявки заседание в понедельник, 27 ноября, было отложено. Без подсудимого дело невозможно продолжить, поэтому суд будет запрашивать данные о его самочувствии.

Напомним, что основным фигурантом дела является Дарья Трепова*, которой вменяют совершение теракта, а также незаконный обррот взрывчатых веществ и использование поддельных документов. Касинцев проходит в качестве обвиняемого по делу о заранее не обещанном укрывательстве Треповой* в его квартире.

Ранее мы сообщили о том, что Трепову* отправили в СИЗО ещё на полгода.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ