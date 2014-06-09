Трепову* отправили в СИЗО ещё на полгода

Подсудимая потребовала домашний арест, но после получасового обсуждения её ходатайство отклонили.

Суд продлил срок пребывания в СИЗО обвиняемой по делу о теракте в кафе на Университетской набережной Дарье Треповой* до 18 апреля 2024. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на информацию, прозвучавшую во время седьмого слушания дела в пятницу, 24 ноября, в первом окружном суде.

Все присутствовавшие на заседании выразили с предложением прокурора. Сама Трепова* и её адвокат возражали против продления меры, посчитав, что ходатайство не обосновано.

Подсудимая потребовала домашний арест, но после получасового обсуждения её ходатайство отклонили.

Слушания продолжатся днём в понедельник, 27 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что обвиненная по делу о теракте в Петербурге Дарья Трепова* не прошла проверку на полиграфе.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ