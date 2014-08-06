Обвиненная по делу о теракте в Петербурге Дарья Трепова* не прошла проверку на полиграфе

2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв устройства, которое находилось в статуэтке, подаренной Треповой* военкору Владлену Татарскому.

Дарья Трепова*, которую признали причастной к теракту в кафе на Университетской набережной в Петербурге, не прошла тестирование на полиграфе. Об этом пишет 78.ru.

По словам Треповой*, она до последнего не знала, что скрывается в статуэтке, которую вручила военкору Владлену Татарскому 2 апреля. Однако после проверки на полиграфе стало известно о причастности девушки ко взрыву. При вопросе о том, "знала ли она, что несет в кафе к Татарскому", показатели состояния Треповой* резко менялись.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Университетской набережной произошел взрыв устройства, которое находилось в статуэтке, подаренной Треповой* Татарскому. Военкор погиб на месте, несколько десятков человек, присутствовавших на встрече, пострадали.

Ранее на Piter.TV: эксперты признали Дарью Трепову* вменяемой.

Фото: Petrov Sergey / globallookpress.com

* Внесена в реестр террористов и экстремистов РФ.