Эксперты признали Дарью Трепову* вменяемой

Дарью Трепову* признали вменяемой: эксперты установили, что она отдавала отчёт своим действиям в ходе подготовки и совершения теракта в кафе на Университетской набережной и осознавала их опасность.
Несмотря на то, что у 26-летней обвиняемой не выявлено каких-либо хронических психических расстройств и болезненных состояний психики, ей диагностировано смешанное расстройство личности.
Кроме того, специалисты выявили у Треповой тревожность, мнительность, чувствительность и стремление к ярким эмоциональным переживаниям в сочетании с неустойчивой самооценкой.
Ранее мы сообщили о том, что первое слушание по делу Треповой* о теракте намечено на 15 ноября.
Фото: Piter.TV
* Внесена в реестр террористов и экстремистов
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