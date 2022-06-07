Эксперты признали Дарью Трепову* вменяемой

У 26-летней обвиняемой по делу о теракте не выявлено каких-либо хронических психических расстройств и болезненных состояний психики.

Дарью Трепову* признали вменяемой: эксперты установили, что она отдавала отчёт своим действиям в ходе подготовки и совершения теракта в кафе на Университетской набережной и осознавала их опасность.

Несмотря на то, что у 26-летней обвиняемой не выявлено каких-либо хронических психических расстройств и болезненных состояний психики, ей диагностировано смешанное расстройство личности.

Кроме того, специалисты выявили у Треповой тревожность, мнительность, чувствительность и стремление к ярким эмоциональным переживаниям в сочетании с неустойчивой самооценкой.

Ранее мы сообщили о том, что первое слушание по делу Треповой* о теракте намечено на 15 ноября.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов