Первое слушание по делу Треповой* о теракте намечено на 15 ноября

Одновременно с этим будет рассмотрено дело предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева.

Первое слушание по уголовному делу Дарьи Треповой*, обвиняемую в совершении теракта во время творческой встречи с военкором Владленом Татарским, рассмотрят 15 ноября в Первом Западном окружном военном суде. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Одновременно с этим будет рассмотрено дело предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева, который укрывал Трепову* в своей квартире после того, как она покинула место взрыва.

Напомним, что 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной произошёл взрыв устройства, которое находилось в статуэтке, подаренной Треповой* Татарскому. Военкор погиб на месте, несколько десятков человек, присутствовавших на встрече, пострадали.

Ранее мы сообщили о том, что СК завершил расследование дела Треповой* о теракте в петербургском кафе.

Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов