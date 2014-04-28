СК завершил расследование дела Треповой* о теракте в петербургском кафе

По версии следствия, подготовка к теракту осуществлялась на территории Украины с целью запугивания населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих СВО.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в осуществлении теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года, который привёл к гибели военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом информирует Telegram-канал ведомства.

По версии следствия, подготовка к теракту осуществлялась на территории Украины с целью запугивания населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих СВО. Также организаторы были намерены дискредитировать деятельность органов государственной власти РФ в глазах граждан страны. Треповой вменяют сразу несколько уголовных статей. Кроме того, к ответственности привлекли Дмитрия Касинцева, укрывавшего Трепову в своей квартире после совершения теракта.

Напомним, что девушка, выполняя задание организаторов теракта, пронесла на творческую встречу Татарского статуэтку, начинённую взрывчаткой, и передала военкору, в результате чего произошёл взрыв. Татарский погиб, ещё 52 человека были ранены. Дело с составленным обвинительным заключением передано суду.

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Фото: Piter.TV

* Внесена в реестр террористов и экстремистов