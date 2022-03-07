Женщина, убившая своего мужа в Пушкине в 2022 году, отправлена в колонию на 5 лет

Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Пушкинский районный суд Петербурга отправил в исправительную колонию общего режима на 5 лет женщину, которая убила своего мужа в Пушкине в 2022-м. Ей вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 9 октября.

В ночь на 28 ноября 2022 года Р. в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире дома 15 по бульвару Толстого, на почве личных неприязненных отношений со своим мужем, нанесла ему не менее одного удара ножом в переднюю поверхность груди и не менее одного удара в голову тупым твердым предметом. Мужчина скончался на месте происшествия от проникающего колото-резаного ранения груди.

Р. признала вину. В 2022-м ее заключали под стражу до 28 января этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти мужчина попытался расчленить тело своего собутыльника.

Фото: Piter.TV