В Ленобласти мужчина попытался расчленить тело своего собутыльника

Он убил его во время конфликта.

В Приозерском районе Ленобласти мужчина убил своего гостя и попытался расчленить его труп. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 8 октября в полицию обратился житель посёлка Мичуринское. Он сообщил, что в квартире дома по Озерному переулке его брат расчленяет труп неизвестного.

Установлено, что вечером 7 октября 54-летний брат заявителя выпивал в своей квартире с 43-летним гостем. Внезапно между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанёс гостю колото-резаные ранения. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в подъезде дома по Пражской улице было обнаружено тело 77-летнего пенсионера после драки.

Фото: Piter.TV