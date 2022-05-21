В подъезде дома по Пражской улице обнаружено тело 77-летнего пенсионера после драки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе Петербурга 7 октября в подъезде дома 15 по Пражской улице нашли труп 77-летнего пенсионера после драки без внешних признаков насильственной смерти. Об этом стало известно Piter.TV.

На месте происшествия задержали 36-летнего подозреваемого, стропальщика ООО "Севзапметалл". В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности в 2004 году по ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств), в 2008-м – по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он был лишен свободы на 10 лет. В 2022 году злоумышленника повторно лишали свободы условно на 2 года по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Фото: Piter.TV