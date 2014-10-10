Разыскивается стрелок по окнам жилого дома на Пражской улице

По словам заявительницы, она услышала треск оконного стекла в своей квартире.

Правоохранители Фрунзенского района разыскивают стрелявшего по окнам жилого дома. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 26 августа обратилась женщина 1999 года рождения, проживающая на Пражской улице. По словам заявительницы, она услышала треск оконного стекла в своей квартире, после чего обнаружила два скола от пневматических пулек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что охранник школы в центре Петербурга открыл стрельбу прямо во дворе учебного заведения. Он помещен под стражу.

