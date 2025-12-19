  1. Главная
Сегодня, 13:06
Мужчина ограбил ювелирный магазин на Пражской на 276 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Правоохранители задержали во Фрунзенском районе Петербурга подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице. Возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ, рассказали в МВД России. 

Злоумышленник, находясь в торговом центре 28 января, под предлогом выбора украшений попросил продавца показать золотые цепочки. Примерив одно изделие и взяв в руки второе, он скрылся, не оплатив товар. Общая стоимость похищенного составила 275,9 тыс. рублей. 

Ночью 30 января на Купчинской улице поймали 32-летнего местного жителя, его доставили в отдел полиции. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

