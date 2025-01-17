Петербурженке предъявили обвинение в убийстве мужа ударом ножом в грудь

Супруги поссорились.

Следственный комитет предъявил обвинение петербурженке, которая в ссоре ударила ножом своего супруга. Мужчина скончался в больнице. Женщину отправили под домашний арест.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, трагедия произошла вечером 19 февраля в квартире одного из домов на Суздальском проспекте. По версии следствия, 58-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. В ходе внезапно возникшего конфликта она схватилась за нож и ударила супруга в грудь.

Мужчину экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — потерпевший скончался в больнице. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ее задержали, предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: Piter.TV