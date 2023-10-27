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По подозрению в убийстве мужа на Маршала Жукова задержана женщина

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В ходе семейной ссоры она нанесла ему удар ножом в грудь.

Сегодня в следственном отделе по Кировскому району возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в квартире на улице Маршала Жукова. В качестве подозреваемой в полицию была доставлена его жена, – следует из сообщения пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следствия, убийство произошло ночью 28-го октября. Убийство стало результатом конфликта, который разгорелся между супругами. Смерть потерпевшего последовала за ударом ножа в область грудной клетки, который нанесла ему жена. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали женщину. Ей предъявлено обвинение; параллельно решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Ранее мы делились видео с поджогом мужчины в подвальном помещении на Лиговском проспекте.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: 105 ук рф, убийство мужа, улица маршала жукова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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