Поджог мужчины на Лиговском проспекте попал на видео

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Момент поджога мужчины на Лиговском проспекте попал на видео. Кадрами поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 29 октября.

Напомним, 27 октября около входа в подвал во дворе дома 53 обнаружили тело неизвестного с обгоревшими руками и ногами. Уже рано утром 28 октября в Тверской области в вагоне поезда по подозрению в совершении этого преступления был задержан 35-летний житель Северной столицы.

Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и проходя мимо спящего у подвального помещения 35-летнего местного жителя, бросил на него горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. В результате на спящем загорелась одежда, и он погиб.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Калининском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти