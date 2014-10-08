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Поджог мужчины на Лиговском проспекте попал на видео

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Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Момент поджога мужчины на Лиговском проспекте попал на видео. Кадрами поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 29 октября. 

Напомним, 27 октября около входа в подвал во дворе дома 53 обнаружили тело неизвестного с обгоревшими руками и ногами. Уже рано утром 28 октября в Тверской области в вагоне поезда по подозрению в совершении этого преступления был задержан 35-летний житель Северной столицы. 

Установлено, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и проходя мимо спящего у подвального помещения 35-летнего местного жителя, бросил на него горящую полиэтиленовую обертку от колбасы. В результате на спящем загорелась одежда, и он погиб. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Калининском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: лиговский проспект, поджог человека, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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