После нахождения обгоревшего трупа на Лиговском возбудили уголовное дело

Под подозрением в совершении убийства находится 35-летний житель Петрозаводска.

Сегодня по факту обнаружения обгоревшего трупа мужчины на Лиговском проспекте в следственном управлении возбудили уголовное дело по ст. 150 УК РФ. По подозрению в причастности к убийству задержан молодой уроженец города Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, обгоревшее тело было найдено 27-го октября у входа в подвальное помещение на Лиговском проспекте. Среди подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению убийства, находится 35-летний житель Петрозаводска. Как полагают в следствии, в момент поджога жертвы он был в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но вскоре был задержан в Бологом. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Тем временем, напомним, обвиняемому в поджоге храма в Осиновой Роще вынесли приговор.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу