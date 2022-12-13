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В поселке имени Свердлова нашли обгоревшее тело мужчины на льду Невы
Сегодня, 15:46
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В поселке имени Свердлова нашли обгоревшее тело мужчины на льду Невы

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Труп лежал около таблички  "Купаться запрещено".

Во  Всеволожском районе полицейские обнаружили труп. Обгоревшее тело мужчины было найдено около поселка имени Свердлова рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы. Об этом сообщили "Невские Новости".

Первым тело на льду Невы заметил прохожий. Он обратился в полицию. 

Труп лежал около таблички  "Купаться запрещено". Сейчас на месте страшной находки работают сотрудники экстренных служб.

Ситуацией занялись правоохранители. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Южном шоссе автобус сбил пешехода.

Фото: Piter.tv

 

Теги: ленобласть, нева, обгоревшее тело, поселок им сверлова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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