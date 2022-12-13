В поселке имени Свердлова нашли обгоревшее тело мужчины на льду Невы

Труп лежал около таблички "Купаться запрещено".

Во Всеволожском районе полицейские обнаружили труп. Обгоревшее тело мужчины было найдено около поселка имени Свердлова рядом с пересечением 8-й линии и Овцинской улицы. Об этом сообщили "Невские Новости".

Первым тело на льду Невы заметил прохожий. Он обратился в полицию.

Труп лежал около таблички "Купаться запрещено". Сейчас на месте страшной находки работают сотрудники экстренных служб.

Ситуацией занялись правоохранители. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv