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На Южном шоссе автобус сбил пешехода
Сегодня, 14:29
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На Южном шоссе автобус сбил пешехода

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Пострадавший остался жив. Он вскочил с места случившегося и дошел до обочины. 

Во Фрунзенском районе автобус сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". ДТП произошло на Южном шоссе около дома № 52. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Транспортное средство сбило мужчину и переехало его. Пострадавший остался жив. Он вскочил с места случившегося и дошел до обочины. 

Водитель автобуса не скрылся с места аварии. Он быстро выпрыгнул из салона и направился к пострадавшему. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке автомобилист сбил маленького мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Фото: Мегаполис

Теги: автобус сбил пешехода, гибдд, дпс, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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