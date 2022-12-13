На Южном шоссе автобус сбил пешехода

Пострадавший остался жив. Он вскочил с места случившегося и дошел до обочины.

Во Фрунзенском районе автобус сбил пешехода, который переходил дорогу по "зебре". ДТП произошло на Южном шоссе около дома № 52. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Транспортное средство сбило мужчину и переехало его. Пострадавший остался жив. Он вскочил с места случившегося и дошел до обочины.

Водитель автобуса не скрылся с места аварии. Он быстро выпрыгнул из салона и направился к пострадавшему. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке автомобилист сбил маленького мальчика, который выбежал на проезжую часть.

Фото: Мегаполис