В Сестрорецке автомобилист сбил маленького мальчика, который выбежал на проезжую часть

Ребенок увидел маму и бросился к ней. В этот момент его сбила машина.

В пятницу, 27 января, в Сестрорецке малыш угодил под машину. ДТП произошло на Приморском проспекте около дома № 348. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ребенок находился на улице со старшей сестрой. Когда 4-летний мальчик увидел идущую навстречу маму, он бросился к ней и оказался на оживленной дороге.

В этот момент на мальчика наехал автомобиль. В результате ДТП ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован. Полиция начала проверку.

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Фото: Piter.tv