Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобилей в Калининском районе

На допросе мужчина сообщил, что, якобы ранее у него неизвестные похитили телефон и уехали на автомобиле, схожим с авто потерпевших. Поджог этих машин он совершил из чувства мести.

Полицией задержан поджигатель автомобилей в Калининском районе Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 27 октября в 00:01 и 00:10 поступили сообщения о горящих автомобилях. Сначала у дома 90 по Гражданскому проспекту загорелся автомобиль Changan, принадлежащий 22-летней девушке. После этого у дома 63/5 по Северному проспекту загорелся Renault Kaptur, принадлежащий 53-летнему мужчине. Также были повреждены автомобили Mitsubishi Lancer и Hyundai i20.

Было возбуждено два уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемым оказался 28-летний местный житель. Вечером 27 октября он был задержан по месту жительства. На момент прибытия полицейских мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На допросе мужчина сообщил, что, якобы ранее у него неизвестные похитили телефон и уехали на автомобиле, схожим с авто потерпевших. Поджог этих машин он совершил из чувства мести.

Ранее в Петербурге нашли поджигателей железнодорожного оборудования.

Видео: МВД