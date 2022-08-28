В Петербурге нашли поджигателей железнодорожного оборудования

В отношении двух 19-летних парней возбудили уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

Накануне транспортная полиция при поддержке ФСБ задержала в Северной столице двух поджигателей 19-ти лет, которые обвиняются в порче железнодорожного имущества. Предположительно, именно они сожгли два релейных шкафа на юге города. Информация поступила от пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

19-летние поджигатели взялись за порчу имущества в Стрельне, Лигово и Красном селе за деньги. Анонимный куратор предложил юношам порядка 115-ти тыс. рублей за поджег. Против обоих обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).

Ранее мы рассказывали, что мстителю-поджигателю из Ленобласти назначили три года принудительных работ за уничтожение храма Василия Великого в Осиновой Роще.

Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу