В Петербурге нашли поджигателей железнодорожного оборудования

Накануне транспортная полиция при поддержке ФСБ задержала в Северной столице двух поджигателей 19-ти лет, которые обвиняются в порче железнодорожного имущества. Предположительно, именно они сожгли два релейных шкафа на юге города. Информация поступила от пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
19-летние поджигатели взялись за порчу имущества в Стрельне, Лигово и Красном селе за деньги. Анонимный куратор предложил юношам порядка 115-ти тыс. рублей за поджег. Против обоих обвиняемых возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (Террористический акт).
Ранее мы рассказывали, что мстителю-поджигателю из Ленобласти назначили три года принудительных работ за уничтожение храма Василия Великого в Осиновой Роще.
Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу
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