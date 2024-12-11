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В Кузнечном мужчина облил бензином собутыльника и поджег его
Сегодня, 12:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кузнечном мужчина облил бензином собутыльника и поджег его

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Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают, как средней степени тяжести.

Полицейские задержали жителя посёлка Кузнечное, который в ходе ссоры поджег своего собутыльника.

В полицию 26 января поступило сообщение от жительницы дома 3 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное о том, что ночью её 36-летнего мужа знакомый облил бензином и поджег.

Спустя пару часов в квартире дома 7 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное по подозрению в этом преступлении задержан 30-летний местный житель, который в период с 00:15 по 01:15, находясь на работе в помещении вагона-бытовки, поссорился в ходе совместного распития спиртного со знакомым, избил его, а потом облил его обувь бензином и поджег.

Согласно телефонограмме, у пострадавшего травмы головы и термические ожоги 1-2 степени. Его состояние здоровья медики оценивают, как средней степени тяжести. После оказанной медицинской помощи от госпитализации мужчина отказался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржец предстанет перед судом за поджог Toyota Land Cruiser на Верейской улице.

Фото: Piter.tv

Теги: кузнечное, поджег, ссора
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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