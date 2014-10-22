В Ленобласти бывший сожитель 52-летней женщины подозревается в поджоге хозпостройки

По предварительной версии следствия, поджог был совершен после разрыва отношений.

Сотрудники полиции Приозерского района Ленинградской области задержали мужчину, которого подозревают в поджоге хозяйственного строения в деревне Орехово. Инцидент произошёл 9 декабря на территории садоводства "Клён".

По данным регионального МВД, в полицию обратилась 52-летняя владелица участка, сообщившая, что в дневное время неизвестный проник на её территорию по Северной улице. По предварительным данным, злоумышленник повредил замок калитки, после чего поджёг деревянную хозяйственную постройку. Огонь существенно повредил строение, а причинённый ущерб хозяйка оценила примерно в 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможного причастного к поджогу. Уже 11 декабря сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге — у дома на улице Обручевых.

Как выяснилось, задержанным оказался 63-летний мужчина, ранее состоявший в близких отношениях с заявительницей. По предварительной версии следствия, поджог был совершен после разрыва отношений. Предполагается, что мотивом могли стать личные неприязненные чувства.

