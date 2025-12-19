Осуждённая за теракт Трепова заявилае, что осознала, что её "использовали и бросили"

В документальном фильме "Предательство" она рассказала, что сначала ей было "интересно участвовать".

В документальном фильме ВГТРК "Предательство" осуждённая за теракт Дарья Трепова*, отбывающая 27-летний срок за убийство военкора Владлена Татарского, рассказала о своих мотивах и осознании произошедшего.

Как следует из фильма, она понимала, чем могут закончиться её действия.

Я говорила Роману (куратору — ред.): "Меня из-за вашей затеи в тюрьму посадят". Но в целом я прекрасно понимала, что это может обернуться очень большим сроком. И почему-то была на это готова, не знаю, почему. Дарья Трепова*

Трепова* заявила, что сначала ей "было очень интересно во всём этом участвовать", но после взрыва в кафе на Университетской набережной 2 апреля 2023 года она поняла, что её "жизнь на этом закончена". На вопрос журналиста Андрея Медведева, была ли у неё надежда на помощь кураторов, она ответила: "Конечно, была. Но когда я открыла телефон, а там все контакты удалены… У меня первые пару дней была истерика какая-то от того, что я такая глупая".

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил её к 27 годам колонии общего режима — это самый большой срок, когда-либо назначенный женщине в России. Приговор вступил в законную силу в мае того же года.

Взрыв, устроенный Треповой*, унёс жизнь военкора Владлена Татарского и травмировал более 50 человек. Бомба была заложена в статуэтку, которую она вручила Татарскому на творческом вечере.

*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ

Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга