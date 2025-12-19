Над Петербургом наблюдали оптическую иллюзию "четырёх лун"

Явление, которое могли видеть жители города, объясняется либо атмосферным феноменом "парселена".

В ночь на 1 февраля жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного оптического явления: на небе, как казалось, светило не одна, а четыре луны. Фотографии "множественных лун" активно распространялись в местных Telegram-каналах.

Существует два научных объяснения такому эффекту. Во-первых, атмосферное явление "парселена" (ложные луны).

Это редкий оптический феномен, возникающий при высокой влажности воздуха. Свет настоящей Луны преломляется в плоских шестиугольных кристаллах льда, находящихся в перистых облаках на большой высоте. В результате вокруг Луны или на некотором расстоянии от неё могут появляться её яркие "копии".

Во-вторых, эффект от стеклопакета. Более прозаичное объяснение дал синоптик Михаил Леус. Он отметил, что эффект "тройной" или "четверной" Луны очень часто возникает при съёмке через окно с двойным или тройным стеклопакетом. Каждое стекло, отражая свет под разными углами, может создавать свой дубликат яркого источника света, что и приводит к появлению на фото нескольких "лун".

Ранее PIter.TV сообщал, что Колесов подвёл погодные итоги Петербурга за январь и назвал самую холодную ночь.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")