Колесов подвёл погодные итоги Петербурга за январь и назвал самую холодную ночь

По словам эксперта, 31 января стал самым холодным днём января в целом.

Наступившая ночь на 1 февраля стала самой холодной в Санкт-Петербурге за текущую зиму. Об этом в своём утреннем обзоре сообщил синоптик Александр Колесов. По его данным, к утру температура в центре города опустилась до -19,4°C, однако с восходом солнца её падение остановилось.

При этом абсолютный рекорд холода для января остался за 5 января, когда столбик термометра показывал -17,7°C. Однако самыми холодными за весь прошедший месяц в целом стали именно вчерашние сутки, 31 января. В тот день не только была морозная ночь, но и дневная температура не поднялась выше -12°C, что сделало среднюю суточную температуру близкой к -15°C.

На 1 февраля синоптик прогнозирует продолжение сильных морозов: максимальная температура к концу дня составит -12…-13°C. При этом процесс потепления уже запущен.

"Завтра уже в нашем городе совсем другая погода", — пообещал Колесов. По его прогнозу, в воскресенье, 2 февраля, в Петербург вернётся небольшой снег при северном ветре 5-10 м/с, а температура заметно повысится до -7…-9°C.

Ранее Piter.TV сообщал, что синоптик Колесов подвел погодные итоги праздников в Петербурге.

Фото: Piter.TV