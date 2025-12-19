Синоптик Колесов подвел погодные итоги праздников в Петербурге

Солнце радовало местных жителей четыре дня или пять часов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился погодными итогами новогодних праздников.

Первая декада января получилась морозной и снежной. Если рассматривать весь ряд наблюдений, то начало месяца со средней температурой -9,5 градусов занимает 38-е место среди самых холодных. Морознее остальных оказался прошлый понедельник, 5 января (-17,7 градусов).

Количество осадков достигло 23,5 миллиметра (51% от месячной нормы). В период каникул высота снега увеличилась до 28 сантиметров в центре города. Солнце радовало местных жителей четыре дня или пять часов.

Ранее мы рассказывали о том, что крыши петербургских зданий 12 января очищают от снега 3,5 тыс. дворников.

Фото: Piter.TV