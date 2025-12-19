Крыши петербургских зданий очищают от снега 3,5 тыс. дворников

К настоящему моменту очищено 324,1 тыс. "квадратов" кровель.

В Петербурге продолжается зимняя уборка: за очистку внутриквартальных территорий отвечают администрации районов и районные жилищные агентства, а за уборку кровель – управляющие компании. Жилищный комитет координирует работу, рассказали в ведомстве.

Общая уборочная площадь – 31,9 млн "квадратов". Для выполнения задач 12 января задействовали 3,5 тыс. дворников и 1,7 тыс. единиц техники. К настоящему моменту очищено 324,1 тыс. "квадратов" крыш.

Просим горожан с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке территорий от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники и специалистов. Жилищный комитет города

Фото: пресс-служба Жилищного комитета