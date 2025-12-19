  1. Главная
К середине января в Петербург придет похолодание
Сегодня, 9:59
Осадки прекратятся, в отдельные дни появится солнце.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что к середине недели погоду в регионе начнет определять антициклон, который принесет похолодание. Осадки прекратятся, в отдельные дни появится солнце. 

В ближайшие два дня температура воздуха изменится мало и составит -9…-11 градусов, после в ночные часы будет до -15…-17 градусов. 

Как всегда все нестабильно в атмосфере, очень многое сейчас будет определять наличие облачности, поэтому температуру воздуха придется постоянно уточнять. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: за зиму в Петербурге выпало порядка 76 сантиметров снега. 

Фото: Piter.TV 

