К середине января в Петербург придет похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что к середине недели погоду в регионе начнет определять антициклон, который принесет похолодание. Осадки прекратятся, в отдельные дни появится солнце.

В ближайшие два дня температура воздуха изменится мало и составит -9…-11 градусов, после в ночные часы будет до -15…-17 градусов.

Как всегда все нестабильно в атмосфере, очень многое сейчас будет определять наличие облачности, поэтому температуру воздуха придется постоянно уточнять. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV