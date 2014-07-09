Сегодня, 11:00
Захарова прокомментировала перемирие между США и Ираном

В МИД России напомнили о невозможности решить проблему силовым методом.

Подход агрессивного американо-израильского неспровоцированного нападения потерпел поражение.   Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объяснила, что Москва изначально указывала сторонам вооруженного конфликта на необходимость политико-дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, так как у проблемы не может быть военного решения. В МИД уточнили, что Вашингтону следует прекратить попытки навести свои порядки в регионе и незамедлительно приступить в настоящему, а не ради прикрытия, диалогу с Тегераном.

Все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и "перемога" - вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение. Как, собственно говоря, и подход такого одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат также подчеркнула, что "подход такого одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения" США и ИЗраиля на Ислвмскую Республику потерпел "сокрушительное поражение".

