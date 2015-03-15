Захарова оценила ответственность ВСУ за ранение журналиста "Известий"

В МИД России сообщили о том, как ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО реагируют на действия украинских преступников.

Международные структуры, такие как Всемирная организация (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) пытаются закамуфлировать преступления киевского режима бессодержательными комментариями по поводу военных преступлений, что лишь поощряет украинских неонацистов совершать новые злодеяния. Соответствующее заявление в комментарии журналистам сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница оценила недавнее ранение журналиста газеты "Известия". Он пострадал из-за удара украинского беспилотника.

Попытки закамуфлировать такие преступления бессодержательными комментариями лишь поощряют бандеровцев к совершению новых злодеяний и в конечном счёте окончательно дискредитируют международную систему защиты прав человека на свободный доступ к информации и свободное выражение мнения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

