Беглов поздравил войска ПВО и напомнил о героизме зенитчиц блокадного Ленинграда

Губернатор Александр Беглов поздравил военнослужащих и ветеранов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником. В своём обращении глава города подчеркнул, что Петербург сыграл особую роль в становлении ПВО: первые подразделения были созданы в 1915 году для защиты Петрограда и Царского Села, а в годы блокады зенитчицы, прожектористы и аэростатчики отражали массированные налёты на Ленинград.

Беглов напомнил, что сегодня в ходе специальной военной операции войска ПВО играют важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Со времён Великой Отечественной войны ведёт свою историю 6‑я Гвардейская Ленинградская Краснознамённая ордена Жукова армия ВВС и ПВО, защищающая воздушное пространство Северо-Запада.

Губернатор также отметил, что Петербург остаётся центром научных разработок для обеспечения войск ПВО самой современной в мире техникой. Офицерские кадры готовит Военно-космическая академия имени Можайского, а инженеров и разработчиков выпускает Университет аэрокосмического приборостроения.

Профессионализм и верность долгу военнослужащих войск ПВО, наших учёных и всех, кто трудится на оборонных предприятиях — гарант защиты и победы нашей страны. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил петербуржцев с Днём космонавтики.

Фото: Смольный