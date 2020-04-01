  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп заявил, что поставки нефти скоро восстановятся независимо от позиции Ирана
Вчера, 9:19
373
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Трамп заявил, что поставки нефти скоро восстановятся независимо от позиции Ирана

0 0

В США уверены, что Иран не получит ядерное оружие.

Глава вашингтонской администрации, президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что нефтяные поставки скоро будут восстановлены вне зависимости от того, будет ли  содействовать этому процессу иранское руководство. Соответствующий комментарий лидер Белого дома оставил в собственной социальной сети  Truth Social от 9 апреля. Политический деятель из США добавил, что благодаря его работе у властей из Тегерана больше никогда не появится ядерное оружие. Он также раскритиковал публикацию западной газеты The Wall Street Journal, в которой ранее журналисты  из редакции написали о том, что Трамп "объявил преждевременную победу" в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.

Это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного.

Дональд Трамп, президент США

Трамп: военные США останутся рядом с Ираном до достижения соглашения.

Фото: Белый дом

Теги: дональд трамп, иран, нефть, ормузский пролив
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии