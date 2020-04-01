В США уверены, что Иран не получит ядерное оружие.

Глава вашингтонской администрации, президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что нефтяные поставки скоро будут восстановлены вне зависимости от того, будет ли содействовать этому процессу иранское руководство. Соответствующий комментарий лидер Белого дома оставил в собственной социальной сети Truth Social от 9 апреля. Политический деятель из США добавил, что благодаря его работе у властей из Тегерана больше никогда не появится ядерное оружие. Он также раскритиковал публикацию западной газеты The Wall Street Journal, в которой ранее журналисты из редакции написали о том, что Трамп "объявил преждевременную победу" в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке.

Это действительно победа, и в ней нет ничего преждевременного. Дональд Трамп, президент США

