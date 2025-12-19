Финансист из США оценил преимущества российской национальной валюты в письме норвежскому премьер-министру.

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн считал, что российский рубль должен стать следующей мировой валютой. Соответствующее заявление сделали журналисты информационого агентства "РИА Новости" по ссылкой на изученные документы по уголовному делу, опубликованные ранее министерством по юстиции в США. Авторы статьи обратили внимание на электронное письмо, которое фигурант расследования направил на имя бывшего премьер-министра Норвегии Турбьёрна Ягланда.

Следующей по-настоящему мировой валютой должен быть российский рубль, а не китайский юань. текст электронного письма

Напомним, что в пятницу, 30 января, заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил широкой общественности о завершении публикации материалов по делу Джеффри Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных сведений о финансисте превысил 3,5 миллиона файлов. В этот список попали документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста. Известно, что местные власти в 2019 году обвинили Джеффри Эпштейна в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в сговоре с целью совершения этого преступления. В результате мужчине грозило более 40 лет заключения. В конце июля 2019 года стало известно о том, что Джеффри Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии". Затем подозреваемый скончался.

Фото: Piter.tv